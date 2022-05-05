Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли

В течение последних нескольких дней подразделения ВСУ терпят крупные потери в донецком, славянском и северодонецком направлениях специальной военной операции РФ на Украине. Боевики вынуждены отступать, теряя свои позиции и живую силу. Тем, кому не удаётся добраться до другого рубежа обороны, приходится делать попытки "раствориться" на местности мелкими группами, пишет "Военное обозрение".

По версии издания, потери противника растут из-за возросшей интенсивности применения артиллерии и авиации со стороны ВС РФ и защитников Донбасса. Удары по передовым линиям обороны ВСУ нанесены в районе Лимана, Славянска, Лисичанска.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении российской артиллерией более 600 военных армии противника за минувшую ночь.