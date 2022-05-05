В течение последних нескольких дней подразделения ВСУ терпят крупные потери в донецком, славянском и северодонецком направлениях специальной военной операции РФ на Украине. Боевики вынуждены отступать, теряя свои позиции и живую силу. Тем, кому не удаётся добраться до другого рубежа обороны, приходится делать попытки "раствориться" на местности мелкими группами, пишет "Военное обозрение".
По версии издания, потери противника растут из-за возросшей интенсивности применения артиллерии и авиации со стороны ВС РФ и защитников Донбасса. Удары по передовым линиям обороны ВСУ нанесены в районе Лимана, Славянска, Лисичанска.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении российской артиллерией более 600 военных армии противника за минувшую ночь.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.