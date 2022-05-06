EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ

Силовые структуры

Склад с боеприпасами украинских военных уничтожен в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещённый на территории завода "Энергомашспецсталь" в городе Краматорск", — говорится в сообщении военного ведомства.

Аналогичные удары нанесены по 10 опорным пунктам и районам скопления военных и техники ВСУ, а также ракетному комплексу "Точка-У" в окрестностях посёлка Новотаврическое Запорожской области.

Сообщается, что за минувшую ночь российская авиация уничтожила 24 украинских военных объекта. Авиаудары нанесены, в частности по двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Краснополья, а также по 18 районам скопления украинских военных и их техники.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
TAC: США хотят заполучить мировое влияние с помощью эскалации кризиса на Украине
Медведев: выступившему против санкций Орбану надоело, что США ведут ЕС на убой
Российские подразделения ПВО сбили два украинских военных самолёта
Полковник ВСУ пожаловался, что русские БДК "оттягивают силы из Донбасса"
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос в Киев Володина, Медведева и Шойгу
Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ
Концерт Моргенштерна в Красноярске отменили
Mash: Под брендом Пугачёвой будут выпускать оружие: боеприпасы, гранаты, БТР
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Небензя: Запад делает из Украины плацдарм для битвы с Россией
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Полковник ВСУ пожаловался, что русские БДК "оттягивают силы из Донбасса"
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос в Киев Володина, Медведева и Шойгу
Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ
Концерт Моргенштерна в Красноярске отменили
Mash: Под брендом Пугачёвой будут выпускать оружие: боеприпасы, гранаты, БТР
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Небензя: Запад делает из Украины плацдарм для битвы с Россией
Неопытным дачникам: начните выращивать редис, лук, горох и другие "простые" овощи
Лавров: на Западе пытаются развязать пропагандистскую войну против России
Премьер Венгрии пообещал не допустить санкций против патриарха Кирилла
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников