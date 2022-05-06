Склад боеприпасов на "Энергомашспецстали" в Краматорске уничтожен ракетами ВС РФ

Склад с боеприпасами украинских военных уничтожен в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещённый на территории завода "Энергомашспецсталь" в городе Краматорск", — говорится в сообщении военного ведомства.

Аналогичные удары нанесены по 10 опорным пунктам и районам скопления военных и техники ВСУ, а также ракетному комплексу "Точка-У" в окрестностях посёлка Новотаврическое Запорожской области.

Сообщается, что за минувшую ночь российская авиация уничтожила 24 украинских военных объекта. Авиаудары нанесены, в частности по двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Краснополья, а также по 18 районам скопления украинских военных и их техники.