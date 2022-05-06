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Автор Владимир Васютченко

Российские военные уничтожили ракетами склады с боеприпасами националистов

Силовые структуры

Склады с боеприпасами украинских националистов уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ.

Российские военные уничтожили ракетами склады с боеприпасами националистов

По информации российского министерства обороны, накануне, 5 мая, удары ракетами воздушного базирования нанесены по двум складам боеприпасов националистов в окрестностях Северска, а также по пункту управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лоскутовки и 28 местам скопления военных и техники ВСУ.

За минувший день российская авиация уничтожила 45 украинских военных объектов. Авиаудары нанесены по двум командным пунктам, складу с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Воеводовки, а также по  41 району скопления украинских военных и их техники.

Российские артиллеристы уничтожили шесть пунктов управления, два склада с боеприпасами и 152 опорных пункта ВСУ. При этом уничтожено около 190 украинских военных и 43 единицы их вооружения и техники.

 

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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