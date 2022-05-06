Группировка "О" захватила брошенное ВСУ западное оружие на Лиманском направлении

Одно из подразделений группировки "О" захватило брошенное оружие ВСУ во время наступления на Лиманском направлении. Украинские силовики оставили на позициях переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin и зенитно-ракетный комплекс Stinger, которые страны Запада поставили на Украину в качестве военной помощи.

Военные корреспонденты "Русской весны" отмечают, что среди трофеев российских военных оказались ПТРК "Стугна-П" местного производства, крупнокалиберный пулемёт, гранатомёты и стрелковое оружие.