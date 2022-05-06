Одно из подразделений группировки "О" захватило брошенное оружие ВСУ во время наступления на Лиманском направлении. Украинские силовики оставили на позициях переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin и зенитно-ракетный комплекс Stinger, которые страны Запада поставили на Украину в качестве военной помощи.
Военные корреспонденты "Русской весны" отмечают, что среди трофеев российских военных оказались ПТРК "Стугна-П" местного производства, крупнокалиберный пулемёт, гранатомёты и стрелковое оружие.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.