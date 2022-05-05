EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Силовые структуры

Российская сторона неоднократно предлагала радикалам нацбата "Азов"* добровольно сложить оружие и сдаться в плен, однако боевики продолжают скрываться в подземельях. Офицер ДНР с позывным "Ситх" рассказал, что на данный момент происходит на территории металлургического комбината.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Военнослужащий отметил, что бойцы "Азова"* регулярно предпринимают попытки сбежать с территории завода, но вырваться из плотного кольца союзных войск невозможно. Офицер не исключает, что во время эвакуации гражданских националисты попытаются покинуть "Азовсталь". Однако радикалов довольно просто вычислить, поскольку на теле националистов есть соответствующие татуировки. Кроме того, люди, которые регулярно держат в руках оружие, имеют отличительные особенности на ладонях и плечах.

"Для снайперов характерны уплотнения на указательном пальце, вроде мозоли. У стрелков на плече, как правило, имеются непроходящие синяки. Всё это хорошо заметно при внешнем осмотре человека", — отмечает военнослужащий ДНР в беседе с "МК".

"Ситх" полагает, что боевики боятся попасть в плен российской армии, поэтому отсиживаются в подземельях завода, надеясь, что их спасёт киевское руководство.

*Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Депутат Выборный: Киев безуспешно провоцирует РФ, обстреливая белгородские сёла
"Одноклассники": 20% пользователей задают одинаковые пароли для всех сайтов
Евродепутат Клэр Дейли обвинила США в намерении обанкротить Европу
Украина ввела санкции против стриптизёра Тарзана, Петросяна и Ольги Бузовой
Ряд домов и ЛЭП повреждены в белгородском селе из-за обстрела со стороны Украины
Марков: за судьбу Шария начнётся большая борьба после задержания в Испании
Польша намерена ввести санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера
Экономист: Западу придётся выбирать между русофобией и сохранением экономики
Экономист Беляев: доллар может вырасти максимум до 72 рублей
Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Раненый на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Силовые структуры
Раненый на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Последние материалы
Польша намерена ввести санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера
Экономист: Западу придётся выбирать между русофобией и сохранением экономики
Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией
Экономист Беляев: доллар может вырасти максимум до 72 рублей
Поддубный: "Арест Шария — преследование по запросу нацистского киевского режима"
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Военспец Сивков: передача Киеву разведданных США — прямое вступление в конфликт
Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинёв не обещать Киеву помощь
Лукашенко пообещал не развязывать войну на Западе: "Пусть спит спокойно"
"Газпром" задействует мощности "Северного потока-2" в газоснабжении регионов РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников