Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Российская сторона неоднократно предлагала радикалам нацбата "Азов"* добровольно сложить оружие и сдаться в плен, однако боевики продолжают скрываться в подземельях. Офицер ДНР с позывным "Ситх" рассказал, что на данный момент происходит на территории металлургического комбината.

Военнослужащий отметил, что бойцы "Азова"* регулярно предпринимают попытки сбежать с территории завода, но вырваться из плотного кольца союзных войск невозможно. Офицер не исключает, что во время эвакуации гражданских националисты попытаются покинуть "Азовсталь". Однако радикалов довольно просто вычислить, поскольку на теле националистов есть соответствующие татуировки. Кроме того, люди, которые регулярно держат в руках оружие, имеют отличительные особенности на ладонях и плечах.

"Для снайперов характерны уплотнения на указательном пальце, вроде мозоли. У стрелков на плече, как правило, имеются непроходящие синяки. Всё это хорошо заметно при внешнем осмотре человека", — отмечает военнослужащий ДНР в беседе с "МК".

"Ситх" полагает, что боевики боятся попасть в плен российской армии, поэтому отсиживаются в подземельях завода, надеясь, что их спасёт киевское руководство.

*Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.