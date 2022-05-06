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Автор Юлиана Смирнова

ВС РФ нанесли удар РСЗО "Смерч" по позиции украинского С-300

Силовые структуры

ВС России нанесли удар реактивной артиллерией (РСЗО) "Смерч" по позиции украинского ЗРК С-300.

Издание "RusVesna" опубликовало видео эпичного удара тяжёлой реактивной системы "Смерч". Военный источник издания сообщил, что удар нанесён по району, на котором был расположен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Одна из запущенных ракет попала в пусковую установку ЗРК, что привело к детонации.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" — самая мощная и совершенная РСЗО в мире. "Смерч" используется для поражения живой силы, уничтожения бронетехники, укреплений и командных пунктов в радиусе 20 — 70 км.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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