ВС РФ пресекли попытку боевиков "Азова"* прорваться с "Азовстали" на машине

Националисты "Азова"*, заблокированные союзными войсками РФ и ДНР на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, совершили попытку побега, закончившуюся для них неудачей. Боевики пытались прорваться через контролируемую территорию на автомобиле, но по ним был открыт огонь.

Видеоролик, демонстрирующий раненного националиста, разместил Telegram-канал "Иди и смотри". По данным источника, против боевиков была использована противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Один из беглецов уничтожен, шестеро ранены.

"Заптурены. Один ликвидирован, шестеро тяжело ранены”, — уточняет источник.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.