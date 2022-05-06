Коротченко: ВС РФ нашли способ нарушить схему поставок западного вооружения ВСУ

Западное оружие попадает на Украину по железной дороге. Военный эксперт Игорь Коротченко раскрыл схему поставок вооружения для ВСУ из стран НАТО.

"Используется стандартная схема: на территорию Румынии и Польши садятся военно-транспортные самолёты, которые погружают вооружение. Оно доставляется к границам Украины, там перегружается на железнодорожные составы и идёт из западных и южных регионов Украины в те места, где ВСУ её получают", — объяснил Коротченко в беседе с "Народными Новостями".

Для того, чтобы остановить эти поставки, ВС России наносят системные удары по ключевым логистическим объектам железнодорожной сети Украины, но их надо масштабировать, считает эксперт. Необходимо уничтожать ключевые мосты, но не стоит забывать и об автомобильном транспорте. Под контроль следует взять всю транспортно-логистическую инфраструктуру на Юге и Западе, полностью выведя её из строя, резюмировал Коротченко.