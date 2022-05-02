Бескидский тоннель обеспечивает железнодорожные поставки вооружения и ГСМ для ВСУ из Центральной Европы. Киев хочет усилить его охрану, так как есть опасения, что ВС РФ нанесут по объекту удар.
Тоннель соединяет Львовскую и Закарпатскую области, проходя по Бескидскому хребту. Строение является частью международного транспортного коридора.
Есть информация, что это решение принято под давлением Великобритании, разведка которой сообщила о якобы планах Москвы отрезать Украину от Европы, путём нанесения серии ударов по железнодорожным путям. "Военное обозрение" сообщает, что ПВО в районе Бескидского тоннеля усилено зенитными комплексами, но Генштаб Украины в свои планы никого не посвящает и официальных данных нет.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.