Киев усилил охрану Бескидского тоннеля, боясь срыва поставок вооружения для ВСУ

Бескидский тоннель обеспечивает железнодорожные поставки вооружения и ГСМ для ВСУ из Центральной Европы. Киев хочет усилить его охрану, так как есть опасения, что ВС РФ нанесут по объекту удар.

Тоннель соединяет Львовскую и Закарпатскую области, проходя по Бескидскому хребту. Строение является частью международного транспортного коридора.

Есть информация, что это решение принято под давлением Великобритании, разведка которой сообщила о якобы планах Москвы отрезать Украину от Европы, путём нанесения серии ударов по железнодорожным путям. "Военное обозрение" сообщает, что ПВО в районе Бескидского тоннеля усилено зенитными комплексами, но Генштаб Украины в свои планы никого не посвящает и официальных данных нет.