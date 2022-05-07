Власти ДНР: боевики на "Азовстали" могут использовать автономный генератор

Украинские националисты, находящиеся на заблокированном мариупольском заводе "Азовсталь", скорее всего, используют автономный дизель-генератор и спутниковую связь. Об этом сообщил советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин.

В интервью РИА Новости политик отметил, что боевики на "Азовстали" хорошо экипированы.

"По поводу электричества: скорее всего, они пользуются автономными источниками питания", — сказал Гагин.

Он добавил, что речь идёт о дизель-генераторах большой мощности. Кроме того, советник главы правительства ДНР подчеркнул: боевики могли задействовать не только GSM, но и спутниковую связь. Как пояснил Гагин, каналы связи у националистов продублированы.

Ранее он заявлял, что на заводе "Азовсталь" могут находиться старшие офицеры из США, Великобритании и Франции. Политик напомнил: руководители иностранных государств регулярно пытаются договориться об освобождении военнослужащих с территории предприятия.