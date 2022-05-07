Власти ДНР: на заводе "Азовсталь" могут оставаться иностранные старшие офицеры

На мариупольском заводе "Азовсталь" могут оставаться старшие офицеры из США, Франции и Британии. Об этом заявил советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин.

В интервью РИА Новости он напомнил, что ранее союзные силы РФ и ДНР заблокировали предприятие. Гагин подчеркнул: главы иностранных государств регулярно пытаются договориться об освобождении своих военных.

"Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств", — сказал он.

Как отметил советник руководителя правительства ДНР, боевики полка "Азов"* сами неоднократно информировали о том, что на территории "Азовстали" находятся военные из других стран. Гагин пояснил: наёмники, скорее всего, прибыли из США, Великобритании и Франции.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.