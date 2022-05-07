РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе

Военнослужащие украинской армии из 1-го стрелкового батальона Винницы и 79-й бригады, которые чудом остались в живых, рассказали, какой ужас происходил во время ожесточённых боёв под Лиманом, когда союзные войска РФ и ДНР выбивали врага.

Бойцы рассказывают, что вышли из окружения 3 мая. Шли 20 километров пешком под обстрелами. Чтобы остался шанс выжить, приходилось перемещаться малыми группами, но избежать засад не удавалось.

"Забросили в сектор с автоматами, без артиллерийской поддержки. Нас крыли миномётами, градами, фосфором и кассетными зарядами", — сообщают солдаты.

Они просили о помощи, но она не была оказана. Вместо этого комбат отказал в эвакуации и не прислал за ними машины. Военные сообщают, что из 110 человек больше половины погибли. При выходе к ним присоединились бойцы из других отрядов, котором также удалось выжить, передает "Русская весна".