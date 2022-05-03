Войска РФ и НМ ДНР вошли в город Красный Лиман сразу с двух направлений

Из города Красный Лиман приходят сообщения о продвижении в город российской армии и подразделений Народной милиции ДНР. Вошли они в населённый пункт сразу с двух направлений: со стороны Ямполя и со стороны посёлка Ставки.

Боевые действия идут в самом городе, где проживают порядка 20 тысяч человек. ВСУ отступать крайне сложно, так как они упираются в реку Северский Донец, а переправы через неё нет, так как украинская армия, отступая из Харьковской области, уничтожала всю транспортную инфраструктуру. К тому же, большие группы военных будут просто "перемолоты" боевой авиацией ВКС РФ и артиллерией НМ ДНР, сообщает "Военное обозрение".

Единственное, на что могут рассчитывать солдаты украинской армии в Лимане, так это на помощь ВСУ со стороны Николаевки, но и в этом случае есть нюансы. Противнику придётся прикрывать гарнизоны и в Славянске, и в Краматорске, а это значительно истощит силы и боеприпасы.