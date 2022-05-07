Ходаковский: "Пока мы демонстрируем гуманизм — "Азов"* минирует проходы"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский показал кадры подготовки украинскими националистами очередной диверсии на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

На видео можно разглядеть двух диверсантов, которые вылезли из подземелий завода и ставят мины у пролома в заборе.

Сделано это, разумеется, против российских военных.

"Пока мы демонстрируем гуманизм — противник использует момент для минирования проходов. Потом, когда они опять будут кричать о нашем вероломстве, как вчера, когда их отработали ПТУРом, — вы будете понимать, почему мы так поступаем", — сообщает "Скиф".

Мы уже сообщали, что Ходаковский не очень одобряет "широту нашей души", когда в часы режима тишины нацисты "Азова"* активно занимаются минированием позиций. Комбат "Востока" сказал, что на все диверсии они отреагируют соответствующим образом.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.