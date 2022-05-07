Полковник Ходарёнок: у западного вооружения для Украины есть три особенности

У западного вооружения, которое поступает сейчас на Украину, есть несколько особенностей, которые исключают его немедленное использование в войсках. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Прежде всего, это герметичность упаковки. На Западе хорошо знают, что ВСУ — не умеют хранить нормальное оружие, пинают его, роняют, валяют и делают то, что запрещено по инструкции. Из-за этого транспортировочные контейнеры разрушаются, а содержимое приходит в негодность. Дальше только белый флаг и сдача в плен, пояснил эксперт.

Второй момент — то, что всё вооружение приходит в разобранном виде. И если для того, чтобы подготовить к стрельбе гранаты для РПГ нужно пару минут, то разбираться с заморским добром можно и полдня. А инструкции в комплекте есть не всегда, добавил полковник.

Наконец, третье — это западный ассортимент. По словам полковника, при беглой оценке трофеев становится понятно, что на один западный вид оружия приходится восемь-девять отечественного. А это лишний раз говорит о проблемах логистики, воровстве и наплевательском отношении к военному имуществу у принимающей стороны, заключил военный эксперт.