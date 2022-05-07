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Автор Светлана Нерадовская

WP: новые виды оружия поступят Киеву из США

Силовые структуры

В очередной пакет военной помощи, который сейчас готовят в США для передачи на Украину, войдут новые виды оружия: ракеты, оснащённые лазерным наведением, и беспилотники. Общая сумма американской военной помощи в этот раз составит 136 миллионов долларов. Такая информация появилась в издании The Washington Post, которое основывается на данных из Пентагона.

WP: новые виды оружия поступят Киеву из США

В издании подчеркнули, что новые партии оружия для поставок на Украину отличаются от тех, что были ранее. В новом пакете военной помощи заявлены современные беспилотники Switchblade, которые используются для обстрелов и живой силы противника, и бронетехники. Помимо них Вашингтон обещает Киеву запускаемые с вертолётов ракеты, и портативные беспилотники Puma.

Ранее со слов заместителя главы Пентагона Билла Лапланта стало известно об одобрении Конгрессом США суммы в 300 миллионов долларов на закупку оружия для Киева. Лаплант подчеркнул, что в Белом доме будут делать всё возможное, чтобы поддержать Киев.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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