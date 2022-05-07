Командир 36 бригады морской пехоты Сергей Волына опубликовал "вопль из Ада"

Командир 36 бригады морской пехоты и националист Сергей Волына (Волынский) опубликовал "вопль из Ада".

Он вместе с остальными нацистами "Азова"* и остатками своей бригады прячется в бункере металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я будто оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы — военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Мы — не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть — все настоящее!… Цена последней эвакуации — 3 убитых и 6 раненых военных… Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных", — наконец вспоминает о ценности человеческой жизни боевик.

Волына 18 апреля в статусе и. о. командира 36 ОБрМП написал послание Папе Римскому, чтобы тот "спас людей". 20 апреля он обратился к мировым лидерам Байдену, Эрдогану, премьеру Джонсону и Зеленскому с просьбой "деблокировать завод для эвакуации гражданских". 24 апреля депутату Гончаренко он уже на русском языке рассказал о запертых внутри боевиках. О состоянии мирного населения член "Азова"* не сказал ни слова.

И вот новое воззвание. Наверняка, одно из последних…

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.