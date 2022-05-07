Вице-премьер Украины Верещук: с "Азовстали" выведены все женщины, дети и пожилые

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе выведены все дети, женщины и пожилые люди.

"Приказ Зеленского выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" были эвакуированы", — сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

Итак, прикрываться больше некем. Живого щита больше нет. Тот, кто не сложит оружие и не сдастся — будет уничтожен.

Военные корреспонденты, находящиеся сейчас в Донецке, комментируют разнящуюся информацию так:

"Ирина Верещук, во-первых, скорее всего, лжёт. А во-вторых, подписала только что смертный приговор остаткам "Азова"*, которых от билета на экспресс в ад, отделяли только заложники".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.