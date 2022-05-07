Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе выведены все дети, женщины и пожилые люди.
"Приказ Зеленского выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" были эвакуированы", — сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Итак, прикрываться больше некем. Живого щита больше нет. Тот, кто не сложит оружие и не сдастся — будет уничтожен.
Военные корреспонденты, находящиеся сейчас в Донецке, комментируют разнящуюся информацию так:
"Ирина Верещук, во-первых, скорее всего, лжёт. А во-вторых, подписала только что смертный приговор остаткам "Азова"*, которых от билета на экспресс в ад, отделяли только заложники".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.