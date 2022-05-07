Военкор Котенок о взятии Попасной: вернулась в ЛНР

Украинские военные отступили из города Попасная. По словам военного корреспондента Юрия Котенка, населенный пункт уже контролируется отрядами Народной милиции ЛНР, а также российскими силами.

Противник в лице 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины понес большие потери, после чего начал терять позиции, и в итоге был вынужден отступить.

"Многострадальный город Попасная освобожден — перешел под контроль союзных сил России и ЛНР. Штурмовали город всем миром, включая ВС РФ, НМ ЛНР, бойцов "оркестра" — "ЧВК Вагнера", — написал Котенок в Telegram.

Он отметил, что сообщения о взятии города появлялись и ранее, но после прорыва очередных оборонительных позиций ВСУ, противник оказывал ожесточенное сопротивление, которое не позволяло развить наступление. Теперь город действительно освобожден от вражеских подразделений и "возвращен в родную гавань".