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Автор Ольга Лазарева

Военкор Котенок о взятии Попасной: вернулась в ЛНР

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские военные отступили из города Попасная. По словам военного корреспондента Юрия Котенка, населенный пункт уже контролируется отрядами Народной милиции ЛНР, а также российскими силами.

Военкор Котенок о взятии Попасной: вернулась в ЛНР

Противник в лице 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины понес большие потери, после чего начал терять позиции, и в итоге был вынужден отступить.

"Многострадальный город Попасная освобожден — перешел под контроль союзных сил России и ЛНР. Штурмовали город всем миром, включая ВС РФ, НМ ЛНР, бойцов "оркестра" — "ЧВК Вагнера", — написал Котенок в Telegram.

Он отметил, что сообщения о взятии города появлялись и ранее, но после прорыва очередных оборонительных позиций ВСУ, противник оказывал ожесточенное сопротивление, которое не позволяло развить наступление. Теперь город действительно освобожден от вражеских подразделений и "возвращен в родную гавань".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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