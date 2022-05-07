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Автор Дмитрий Плотников

МО РФ: благодаря беспрецедентным мерам России завершена эвакуация с "Азовстали"

Силовые структуры

Уже долгое время российская сторона бьётся над тем, чтобы вызволить гражданское население с завода "Азовсталь". Мирных граждан как заложников удерживал там нацбат "Азов"*.

МО РФ: благодаря беспрецедентным мерам России завершена эвакуация с "Азовстали"

И вот Министерство обороны России сообщает, что сегодня, в субботу, 7 мая благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали".

"За период проведения гумоперации на "Азовстали" с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей, каждому обеспечена безопасность, оказана помощь. Спасённые с "Азовстали" в Мариуполе мирные жители в сопровождении ООН и МККК уехали в выбранные места временного размещения", — сообщает Минобороны РФ.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что с меткомбината "Азовсталь" были выведены все женщины, дети и старики.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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