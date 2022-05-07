Британское издание Daily Mail указывает направления штурма "Азовстали" на своей инфографике.
Атаки, согласно английскому источнику, идут с трёх направлений — из промышленной зоны на севере, со шлаковых отвалов на восточной части и из порта на юге.
Судя по тому, что карта повёрнута против часовой стрелке на 90 градусов, то британцы просто развлекают своих читателей, лишь бы не молчать, а потому смысл таких публикаций весьма сомнительный.
Напомним, сегодня вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сделала заявление, что с завода "Азовсталь" вывели всех женщин, детей и пожилых людей.
В подземельях металлургического комбината остался один "Азов"*...
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.