Линин сравнил силы России и НАТО: не стоит недооценивать вероятного противника

Многие военные эксперты считают, что во время спецоперации по защите Донбасса российской армии противостоят не ВСУ, а объединённые силы Североатлантического альянса. Аналитик Евгений Линин убеждён, что потенциального противника России не стоит недооценивать.

Он отмечает, что американский флот является одним из самых мощных в мире. На вооружении ВМС США находятся десять атомных авианосцев. В состав ВМФ России входит только один авианосец "Адмирал Кузнецов".

В американские авианосные ударные группы (АУГ) входят субмарины, которые охраняют военные корабли. Более того, одной из составных частей ВМС США является корпус морской пехоты, который отличается своей боеспособностью и оперативностью.

По мнению военного эксперта, американские истребители также находятся на довольно высоком уровне. В состав ВВС США входят более 180 военных самолётов пятого поколения F-22. Общая численность американских истребителей F-35 в станах НАТО около 700 единиц.

Несмотря на успехи стран НАТО в военном потенциале, Россия серьёзно продвинулась в создании высокоточного оружия.