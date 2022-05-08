Многие военные эксперты считают, что во время спецоперации по защите Донбасса российской армии противостоят не ВСУ, а объединённые силы Североатлантического альянса. Аналитик Евгений Линин убеждён, что потенциального противника России не стоит недооценивать.
Он отмечает, что американский флот является одним из самых мощных в мире. На вооружении ВМС США находятся десять атомных авианосцев. В состав ВМФ России входит только один авианосец "Адмирал Кузнецов".
В американские авианосные ударные группы (АУГ) входят субмарины, которые охраняют военные корабли. Более того, одной из составных частей ВМС США является корпус морской пехоты, который отличается своей боеспособностью и оперативностью.
По мнению военного эксперта, американские истребители также находятся на довольно высоком уровне. В состав ВВС США входят более 180 военных самолётов пятого поколения F-22. Общая численность американских истребителей F-35 в станах НАТО около 700 единиц.
Несмотря на успехи стран НАТО в военном потенциале, Россия серьёзно продвинулась в создании высокоточного оружия.
"Я уже не говорю про наш ракетно-ядерный щит, который способен любого потенциального противника привести в чувство и удержать от необдуманных шагов", — отмечает Линин в беседе с изданием "МК".
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