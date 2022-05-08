В Крыму ответили сотруднику МВД Украины по поводу "уничтожения Крымского моста"

Мы уже сообщали, что советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что Крымский мост обязательно будет разрушен и это "только вопрос времени".

Украинцу ответил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Скажу, как советник — советнику. Вначале Киев заявлял, что Крымский мост невозможно построить, потом — что он рухнет. Мост стоит и будет стоять. Мне кажется, что киевскому руководству нужно не обсуждать мост, а готовиться либо к эмиграции в Европу, либо к тому, чтобы восстанавливать Мариуполь, причём своими руками", — жёстко отвечает украинскому "коллеге" Олег Крючков.

Напомним, Андрусив сказал, что у Украины пока нет такого оружия, чтобы достать до моста.

"Точнее есть, но нам нужно ближе продвинуться к Азовскому морю", — заявил Андрусив.

Ранее мы сообщали, что представитель Национальных Вооружённых сил Латвии капитан Янис Слайдиньш рассказал о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту.