Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сделал провокационное заявление по Крымскому мосту.
Андрусив заявил, что Крымский мост обязательно будет разрушен — это только вопрос времени.
"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", — подытожил советник украинского министра внутренних дел.
Мы уже раньше сообщали, что на Украине запустили дедлайн — обратный отсчёт до удара по Крымскому мосту. Удар украинские националисты якобы собрались нанести 9 мая.
Специалисты отмечают, что мост с материковой части Российской Федерации на полуостров Крым надёжно защищён средствами ПВО и другими военными средствами защиты.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.