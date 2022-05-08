Советник главы МВД Украины Андрусив: Крымский мост обязательно будет разрушен

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сделал провокационное заявление по Крымскому мосту.

Андрусив заявил, что Крымский мост обязательно будет разрушен — это только вопрос времени.

"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", — подытожил советник украинского министра внутренних дел.

Мы уже раньше сообщали, что на Украине запустили дедлайн — обратный отсчёт до удара по Крымскому мосту. Удар украинские националисты якобы собрались нанести 9 мая.

Специалисты отмечают, что мост с материковой части Российской Федерации на полуостров Крым надёжно защищён средствами ПВО и другими военными средствами защиты.