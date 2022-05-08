Офицер США Риттер: передаваемое НАТО оружие для ВСУ бесполезно

Военная техника и оружие, которое поставляют страны НАТО Украине, является бесполезным, потому что у украинских военных нет возможности должным образом их обслуживать и ремонтировать. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Американец напомнил, что президент США обещал передать Киеву оружия на 33 миллиарда долларов, включая тяжёлое вооружение — бронемашины и гаубицы.

"Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости", — написал экс-разведчик в колонке для издания RT.

Офицер пояснил, что как только техника сломается, она сразу станет для украинцев бесполезной, а сломается она очень быстро.

По словам Риттера, "слабость" американского вооружения для Киева хорошо видна на примере гаубицы М777, которая является более лёгкой, чем поставляемая ранее М198, из-за чего быстро ломается в бою. Уже на четвёртый день использования М777 становилась малоэффективной, а через неделю полностью выходила из строя. Во избежание этого в армии США уделяет большое внимание техническому обслуживанию М777, которое проводят высококвалифицированные специалисты. В украинских же войсках такое же техобслуживание обеспечить невозможно, поэтому М777 можно будет просто выбросить после поломки.

Офицер подчеркнул, что такие же сложности имеют и другие виды вооружения, которое НАТО отправляет Киеву, например, американские бронемашины М133 и "Гепарды" из ФРГ, которые зачастую поставляются уже изношенными.