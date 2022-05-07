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Автор Инна Винникова

Пленные бойцы ВСУ: оружие из США и Британии нерабочее и устаревшее

Силовые структуры

Запад продолжает накачивать ВСУ оружием, но украинские военные от него не в восторге. Пленённый боец армии украины рассказал подробности.

Пленные бойцы ВСУ: оружие из США и Британии нерабочее и устаревшее

"Сталкивался и с NLAW, и с Javelin. Они в основном все устаревшие. Аккумуляторы вышли все из строя. Стреляли вообще единицы. Все лежало бесхозное, потому что ничего не работало практически", — рассказывает военнослужащий ВСУ Дмитрий Прудеус.

Также солдат рассказывает и об обучении, которое строилось не на практике, а лишь на теории. оружие им давали только подержать, больше никаких инструктажей не было. ПТРК Javelin и британские гранатомёты NLAW и вовсе поставлялись с истекшими сроками хранения, из-за этого давали осечки, рассказал другой пленный.

Ещё один боец рассказал, как попал на поле боя, воевать он не хотел, но его заставили, угрожая:

"Первого марта был мобилизован в связи с военным положением с работы. На работе угрожали: либо ты идешь воевать, либо остаешься без работы. Я не военный человек, не хотел воевать. Сдался в плен".

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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