Пленные бойцы ВСУ: оружие из США и Британии нерабочее и устаревшее

Запад продолжает накачивать ВСУ оружием, но украинские военные от него не в восторге. Пленённый боец армии украины рассказал подробности.

"Сталкивался и с NLAW, и с Javelin. Они в основном все устаревшие. Аккумуляторы вышли все из строя. Стреляли вообще единицы. Все лежало бесхозное, потому что ничего не работало практически", — рассказывает военнослужащий ВСУ Дмитрий Прудеус.

Также солдат рассказывает и об обучении, которое строилось не на практике, а лишь на теории. оружие им давали только подержать, больше никаких инструктажей не было. ПТРК Javelin и британские гранатомёты NLAW и вовсе поставлялись с истекшими сроками хранения, из-за этого давали осечки, рассказал другой пленный.

Ещё один боец рассказал, как попал на поле боя, воевать он не хотел, но его заставили, угрожая: