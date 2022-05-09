Посол ЛНР Мирошник: целая бригада украинских войск оставила позиции в Лисичанске

Целая бригада украинских войск покинула Лисичанск. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, бои за Лисичанск и соседний Северодонецк продолжаются. Как отметил посол, союзные силы ЛНР и РФ взяли под контроль населённый пункт Нижнее. Он добавил, что теперь дорога на Лисичанск с юга открыта.

"Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений", — рассказал Мирошник.

Он подчеркнул: союзные войска ЛНР и России освободили ряд населённых пунктов. На Северодонецк, пояснил политик, идёт наступление, весь пригород и населённые пункты с востока защищены от боевиков.

"На юго-востоке от Северодонецка ещё продолжаются бои, но они близки к завершению", — уточнил посол.

Мирошник также поделился, что активные бои не прекращаются в Приволье, Шепилове и Белогоровке.