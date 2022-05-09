Российские военные уничтожили "Ониксами" украинские вертолёты в Одесской области

Украинские вертолёты уничтожены на площадке в Одесской области в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"В районе населённого пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты", говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, российские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по восьми пунктам управления, 26 артиллерийским подразделениям, а также 211 местам скопления военных и техники ВСУ.

Кроме того, в окрестностях Богодухова уничтожены четыре украинские установки РСЗО "Смерч" и один зенитный ракетный комплекс С-300.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 160 украинских самолётов и 118 вертолётов, 783 беспилотника, 299 ЗРК, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки РСЗО, более 1420 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2769 единиц спецавтотехники.