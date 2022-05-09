Два пункта управления ВСУ уничтожены в окрестностях города Попасная в результате ракетных ударов ВС РФ.
По информации Минобороны РФ, украинские пункты управления уничтожены минувшей ночью ракетами воздушного базирования. Аналогичные удары нанесены по батарее РСЗО "Град" в окрестностях Лисичанска, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы в районе Золотого, а также по 18 местам скопления украинских военных и их техники.
Сообщается, что российская авиация нанесла удары по 52 районам скопления военных и техники ВСУ, а также уничтожила склад с боеприпасами под Глуховым.
Российскими ракетчиками и артиллеристами уничтожены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений, четыре украинские установки РСЗО "Смерч" и один ЗРК С-300.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.