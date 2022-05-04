Российские ракетчики уничтожили два командных пункта ВСУ

Два командных пункта украинских военных уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ, сообщает российское министерство обороны.

"Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские ракетчики нанесли удары по украинским батареям РСЗО "Град", самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и гаубиц Д-30, а также по четырём районам скопления бойцов и техники ВСУ.

Сообщается, что артиллерией ВС РФ нанесены удары по 16 пунктам управления, двум складам ГСМ, а также 476 опорным пунктам и местам скопления военных ВСУ и их техники.

Российские подразделения ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в окрестностях населённого пункта Александровка в Харьковской области. Кроме того, удалось сбить в воздухе четыре снаряда РСЗО "Смерч" в районе Великой Камышевахи.