Спецназ РФ ликвидировал украинских диверсантов под Харьковом

Спецназ вооружённых сил России ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВС Украины под Харьковом при попытке атаковать позиции российских войск. В ходе боя было захвачено редкое вооружение. Об этом сообщают военные корреспонденты из зоны проведения спецоперации.

Среди трофеев оказались редкие экземпляры оружия — украинская винтовка "Зброяр Z-15", а также "древний" шведский гранатомёт "Карл Густав" с выстрелами к нему.

Ранее группировка "О" российских войск ликвидировала под Северодонецком боевиков ВСУ, имевших государственные награды, и также захватила необычный трофей — турецкий пистолет Retay Mod 92 "Beretta".