Спецназ вооружённых сил России ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВС Украины под Харьковом при попытке атаковать позиции российских войск. В ходе боя было захвачено редкое вооружение. Об этом сообщают военные корреспонденты из зоны проведения спецоперации.
Среди трофеев оказались редкие экземпляры оружия — украинская винтовка "Зброяр Z-15", а также "древний" шведский гранатомёт "Карл Густав" с выстрелами к нему.
Ранее группировка "О" российских войск ликвидировала под Северодонецком боевиков ВСУ, имевших государственные награды, и также захватила необычный трофей — турецкий пистолет Retay Mod 92 "Beretta".
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.