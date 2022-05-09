Бородай: окружение донбасской группировки ВСУ обязательно произойдёт, но позже

Боевой дух бойцов ВСУ поддерживают несколькими способами: сильнейшей агитацией и боевой химией из США, которой насытили украинских нацистов. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

"Те, кто воюет с самого начала против нас, просто начинают умирать, потому что организм не выдерживает постоянного применения боевой химии. Можно сказать, на самом деле Зеленский и его хозяева убивают свое собственное население, тот народ, за который они якобы сражаются. Убивают целенаправленно, убивают постоянным применением боевой химии", — комментирует парламентарий в беседе с изданием "Украина.ру".

Бородай считает, что против РФ сражаются "зомби", которые действуют неадекватно и странно выглядят. По его словам, в бои бросают резервистов, которых даже не успевают переодеть в военную форму. Боевая ценность такой армии низкая, изменить ход СВО они не смогут. Когда противник признает безвыходность всей ситуации, потеряет боевой дух, тогда и произойдёт окружение донбасской группировки ВСУ.