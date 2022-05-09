Евсеев: заблокированным на "Азовстали" боевикам надо понять — эвакуации не будет

У боевиков "Азова"* только два выхода: либо сдаться, либо умереть.

В этом убеждён глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

7 мая российские военнослужащие завершили операцию по вывода мирного населения с "Азовстали" в Мариуполе. Оттуда вывели 51 человека. После этого нацисты в очередной раз обратились к международному сообществу с просьбами "забрать их оттуда".

Евсеев считает, что подобные "слёзные" обращения никак не помогут нацистам. Желания помочь им не демонстрирует даже Киев, где уже похоронили своих солдат. Теперь у нацистов два выхода: умереть или сдаться. Никаких уступок не будет.

"Если кто-то хочет погибнуть "героически"…, они могут повторить судьбу тех, кто пытался бежать и был уничтожен. Никто не собирается эвакуировать нацистов, которые издевались над мирным населением Мариуполя… Они должны сдаться в плен", — подытожил Евсеев.

Но есть еще один вариант, правда, он не сулит бандеровцам ничего хорошего. Они могут и сами перебить друг друга.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.