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Автор Дмитрий Плотников

ВКС РФ полностью "откалибровали" мост в Затоке под Одессой

Силовые структуры

В Одессу снова прилетели ракеты. По предварительным данным, удары наносились по железнодорожному мосту в Затоке. Вероятно, его планируют полностью вывести из строя.

ВКС РФ полностью "откалибровали" мост в Затоке под Одессой

Над местом взрыва большой столб дыма.

Воздушная тревога сейчас в большинстве областей Украины. Ждем новых ударов по оборонным объектам и транспортной инфраструктуре.

Кстати, сегодня в Одессе находился с визитом глава Европейского Совета Шарль Мишель. На фото он вместе с украинским премьером Денисом Шмыгалем делает снимок для европейских передовиц из бомбоубежища во время воздушной тревоги.  Лучшей локации для пиара и не найти. 

Напомним, ночью в Одесской области около военного аэродрома "Червоноглинское" из Крыма высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены 6 вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Кстати, из-за этого ВВС Украины так и не добралась до острова Змеиного. После ударов "Ониксами" украинские "сушки" развернулись на полпути. С площадки подскока в Измаиле авиацию нацистов перекинули на север. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы одесса денис шмыгаль
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