В Одессу снова прилетели ракеты. По предварительным данным, удары наносились по железнодорожному мосту в Затоке. Вероятно, его планируют полностью вывести из строя.
Над местом взрыва большой столб дыма.
Воздушная тревога сейчас в большинстве областей Украины. Ждем новых ударов по оборонным объектам и транспортной инфраструктуре.
Кстати, сегодня в Одессе находился с визитом глава Европейского Совета Шарль Мишель. На фото он вместе с украинским премьером Денисом Шмыгалем делает снимок для европейских передовиц из бомбоубежища во время воздушной тревоги. Лучшей локации для пиара и не найти.
Напомним, ночью в Одесской области около военного аэродрома "Червоноглинское" из Крыма высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены 6 вертолетов Ми-8 и Ми-24.
Кстати, из-за этого ВВС Украины так и не добралась до острова Змеиного. После ударов "Ониксами" украинские "сушки" развернулись на полпути. С площадки подскока в Измаиле авиацию нацистов перекинули на север.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.