ВКС России на станции Соль уничтожили технику и оружие НАТО

ВКС России уничтожили склад иностранного вооружения и военной техники на железнодорожной станции Соль.

Также, в районе Соледара был ликвидирован личный состав подразделений резерва Вооружённых сил Украины.

"ВКС России высокоточными ракетами уничтожили доставленное ВСУ на железнодорожную станцию Соль вооружение и технику из западных стран", — сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что на железнодорожной станции находилось вооружение и военная техника США и НАТО. Также уничтожена понтонная переправа украинских сил в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, ВС РФ усилили свои позиции на Харьковском направлении, тут Армия России активного наступления на проводила. Главные усилия были сосредоточены на сдерживании украинских боевиков, а также усилении группировки за счет подразделений из состава ЗВО.