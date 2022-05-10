На российско-финляндскую границу стянута военная техника США и НАТО

Скопление военной техники США и НАТО обнаружено в Финляндии недалеко от российской границы.

К границе стянута бронетехника Альянса, финские танки и БТРы, сообщает информресурс "Авиа.про".

В Хельсинки раньше утверждали о проведении учений, однако по мнению российских экспертов, после этих учений НАТОвская техника останется на финской территории и будет находиться в Суоми до момента, когда они будут приняты в Североатлантический блок. Власти Финляндии не раз заявляли, что страна войдет в состав НАТО в ближайшие месяцы.

Обозреватели РФ подчёркивают, что размещение "натовских" сил у российских границ несёт угрозу, особенно сегодня, когда Альянс оказывает поддержку вооружением киевскому режиму.