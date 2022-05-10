Леонков: отбитые у ВСУ трофеи НАТО понадобятся для разработки средств защиты

В ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины союзные войска захватили довольно много оружия западного производства. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал трофейные образцы НАТО и отметил, что с помощью западного вооружения могут быть разработаны контрмеры. Он подчёркивает, что все трофеи отправляются на изучение.