В ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины союзные войска захватили довольно много оружия западного производства. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал трофейные образцы НАТО и отметил, что с помощью западного вооружения могут быть разработаны контрмеры. Он подчёркивает, что все трофеи отправляются на изучение.
"Только так можно понять, какие технические и технологические идеи были заложены в иностранном вооружении и как от него лучше защититься", — заявил эксперт в беседе с "МК".
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.