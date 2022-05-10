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Автор Элиза Ибрагимова

ВКС РФ наносят удары по боевикам на "Азовстали" бомбами крупного калибра

Силовые структуры

В периоды закрытия гуманитарных коридоров самолётами ВКС РФ наносятся мощные ракетно-бомбовые удары боеприпасами крупного калибра по местам дислокации украинских боевиков — членов группировки "Азов"* на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

ВКС РФ наносят удары по боевикам на "Азовстали" бомбами крупного калибра

Сегодня утром, 10 мая, ударам подвергся один из цеховых комплексов, в котором имеется вход в часть подземных помещений, где скрывались около 250 боевиков. В периоды затишья они начинали проявлять огневую активность, в также минировали проходы, используемые военными РФ и ДНР, пишет "Военное обозрение".

Применение бомбы большого калибра по укрепрайону боевиков-неонацистов на "Азовстали" продемонстрировал сегодня на видеоролике и Telegram-канал WarGonzo.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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