ВКС РФ наносят удары по боевикам на "Азовстали" бомбами крупного калибра

В периоды закрытия гуманитарных коридоров самолётами ВКС РФ наносятся мощные ракетно-бомбовые удары боеприпасами крупного калибра по местам дислокации украинских боевиков — членов группировки "Азов"* на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Сегодня утром, 10 мая, ударам подвергся один из цеховых комплексов, в котором имеется вход в часть подземных помещений, где скрывались около 250 боевиков. В периоды затишья они начинали проявлять огневую активность, в также минировали проходы, используемые военными РФ и ДНР, пишет "Военное обозрение".

Применение бомбы большого калибра по укрепрайону боевиков-неонацистов на "Азовстали" продемонстрировал сегодня на видеоролике и Telegram-канал WarGonzo.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ