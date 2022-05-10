Силовиков ВСУ заподозрили в передачи данных ВС РФ после засады у Северодонецка

Военные украинской армии предполагали, что российские войска будут наносить удары по окопам и траншеям на окраине лесополосы около Северодонецка. Поэтому группировка ВСУ и отряд территориальной обороны перебазировались в глубь лесной чащи. ВСУ планировали переждать атаку по окопам, после чего применить "эффект неожиданности" в лесу, через который пошли бы союзные войска.

Однако подобная тактика не сработала, поскольку предполагаемых ударов по окопам не было. В лесной чаще силовиков украинской армии поджидали российские войска. После неудачного манёвра ВСУ начали отходить к тем самым окопам, однако там их ожидал артиллерийский удар.

После инцидента у гарнизона Северодонецка командование украинской армии заподозрило своих военных в передачи данных ВС РФ, передаёт "Военное обозрение".