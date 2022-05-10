Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью, что на металлургическом комбинате "Азовсталь" находится свыше тысячи военных, в том числе сотни раненых.
Это она сказала французскому Франс Пресс.
А 7 мая украинский вице-премьер заявляла, что с территории завода вывели всё мирное население.
Меж тем, националисты полка "Азов"*, укрывающиеся в катакомбах меткомбината, отказываются сдаваться, потому что груз прошлых преступлений против гражданского населения не оставляет им шансов на снисхождение трибунала. И с большой долей вероятности можно говорить, что большинство нацистов ждёт смертная казнь (по законам ЛДНР).
Ну, а пока ВКС РФ "разносят" завод.
В период, когда гуманитарные коридоры в Мариуполе закрываются, артиллерия Народной милиции ДНР, а также ВКС РФ активно разбирают укрепрайоны боевиков-неонацистов на "Азовстали".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.