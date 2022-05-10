Верещук: "На заводе "Азовсталь" находится более тысячи военных и сотни раненых"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью, что на металлургическом комбинате "Азовсталь" находится свыше тысячи военных, в том числе сотни раненых.

Это она сказала французскому Франс Пресс.

А 7 мая украинский вице-премьер заявляла, что с территории завода вывели всё мирное население.

Меж тем, националисты полка "Азов"*, укрывающиеся в катакомбах меткомбината, отказываются сдаваться, потому что груз прошлых преступлений против гражданского населения не оставляет им шансов на снисхождение трибунала. И с большой долей вероятности можно говорить, что большинство нацистов ждёт смертная казнь (по законам ЛДНР).

Ну, а пока ВКС РФ "разносят" завод.

В период, когда гуманитарные коридоры в Мариуполе закрываются, артиллерия Народной милиции ДНР, а также ВКС РФ активно разбирают укрепрайоны боевиков-неонацистов на "Азовстали".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.