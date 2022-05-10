Как "Азовсталь" меняет людей: фотографии заблокированных боевиков до и после

Националисты полка "Азов"*, заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь", боятся сдаваться в плен. А боятся они потому, что знают: за все преступления против мирного населения Мариуполя им грозит высшая мера наказания.

Боевики с Азовстали

Сил выйти оттуда боем, разумеется, не хватит, так как все пути контролируются бойцами ВС РФ и силами ЛДНР.

Командиры нацбата не раз выходили в эфиры, где умоляли мировых лидеров, мировое сообщество и даже своё правительство спасти их.

На основе этих "пресс-конференций" можно наблюдать, как "Азовсталь" меняет людей.

На фото боевики "Азова"* до и после. Однако жалеть их не стоит, они — неонацисты, чьими руками восемь лет осуществлялся геноцид в Донбассе. А морпех "Волына" — их пособник.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.