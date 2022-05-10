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Автор Дмитрий Плотников

Руденко: Удары по Донецку со стороны ВСУ становятся всё жёстче и циничнее

Силовые структуры

Удары по Донецку со стороны украинских националистов становятся всё жёстче и циничнее.

Руденко: Удары по Донецку со стороны ВСУ становятся всё жёстче и циничнее

В очередной раз был сбит реактивный снаряд от ракетной системы залпового огня "Ураган". А сбит он над детским отделением травматологии. Целью были в этом случае — дети!

Чтобы нанести такой удар, задействуют немало людей. Расчёт боевой машины — 4 человека. Просто так удар произвести нельзя — на него необходимо получить разрешение у командования, пишет военкор Андрей Руденко.

Команды на удары по жилым домам даются генералами бандеровцев от их западных кураторов. Задача этих приказов — измазать ВСУ в крови мирных людей.

Боевики после убийства мирного населения переходят в разряд военных преступников и понимают, что сдаваться им уже нельзя. В этом цель Запада, уверен военкор. Через украинское командование кураторы отдают приказы, делая из ВСУ убийц.

Расчёт — как можно дольше удержать бандеровцев в строю перед Россией. И через геноцид по отношению к мирному населению Донбасса они сеют ненависть между некода одним народом.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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