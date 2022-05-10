Преступления, совершенные националистами и ВСУшниками, не скоро сотрутся из памяти жителей Мариуполя.
Укробандеровцы грабили магазины и квартиры, а снайперы боевиков занимали позиции в жилых домах и вели огонь по гражданским лицам, которые пытались спастись.
Местая жительница рассказывает, что женщины-снайперы занимали позиции в девятиэтажке.
"В присутствии сына, жены она "уложила" мужчину. Просто так гражданского человека", — рассказывает жительница Мариуполя.
Дома грабили, людей выгнали в подвалы и подожгли, говорит она.
"Укропы, как мы из называли, "азовцы"*, бандеровцы. А как их еще называть? Все магазины они начинали грабить", — подытожила местная.
Сегодня мирная жизнь в Мариуполе налаживается, осталось только разобраться с националистами из "Азова"*, которые до сих пор прячутся в бункере "Азовстали". А после рассказов местных им сдаваться в плен — подписать себе приговор. Смертный.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.