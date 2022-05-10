Украинские женщины-снайперы убивали мирных жителей Мариуполя

Преступления, совершенные националистами и ВСУшниками, не скоро сотрутся из памяти жителей Мариуполя.

Укробандеровцы грабили магазины и квартиры, а снайперы боевиков занимали позиции в жилых домах и вели огонь по гражданским лицам, которые пытались спастись.

Местая жительница рассказывает, что женщины-снайперы занимали позиции в девятиэтажке.

"В присутствии сына, жены она "уложила" мужчину. Просто так гражданского человека", — рассказывает жительница Мариуполя.

Дома грабили, людей выгнали в подвалы и подожгли, говорит она.

"Укропы, как мы из называли, "азовцы"*, бандеровцы. А как их еще называть? Все магазины они начинали грабить", — подытожила местная.

Сегодня мирная жизнь в Мариуполе налаживается, осталось только разобраться с националистами из "Азова"*, которые до сих пор прячутся в бункере "Азовстали". А после рассказов местных им сдаваться в плен — подписать себе приговор. Смертный.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.