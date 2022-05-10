Слова Верещук позволяют сделать выводы о потерях среди бойцов ВСУ в Мариуполе

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" на данный момент находится "более тысячи украинских военных, из которых сотни — раненые". Однако двумя неделями ранее Киев сообщал другие данные. Речь шла о 2,5 тыс. украинских военных, раненых насчитывалось порядка 600.

Медиапространство в замешательстве, ведь вариантов всего два: либо количество боевиков Украины за это время сократилось в разы, либо к числу военнослужащих страны причислили иностранных наёмников. Более правдоподобным выглядит первый вариант, пишет "Военное обозрение".

Боевики, находящиеся в подземельях завода, сами заявляют о нарастающих потерях среди раненых из-за отсутствия медикаментов. А если брать в расчёт информацию на начало СВО, то потери ВСУ в регионе составляют порядка 16 тысяч человек. По имеющейся информации, изначально в гарнизоне Мариуполя насчитывалось около 20 тысяч военных ВСУ. Пленных взято примерно 2,5 тысячи человек, плюс "двухсотые".