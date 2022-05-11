Боец МВД: "снарядный голод" нацбатов на "Азовстали"* дал армии ДНР преимущество

Нехватка боеприпасов у боевиков нацбатальона "Азов"*, засевших на заводе "Азовсталь" дала преимущество армии Донецкой Народной республики, сообщил боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.

По его словам, националисты были вынуждены вести исключительно стрелковый бой и перестали отвечать на артиллерийские удары.

"Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне", — пояснил Админ РИА Новости.

Он подчеркнул, что боеприпасы у нацбатов кончились в конце марта, сразу после блокировки Мариуполя. Естественно, о пополнении вооружения уже не шло речи.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.