В Мариуполе на "Азовстали" убиты два одесских националиста — "Хват" и "Рихтер"

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" ликвидированы два одесских нациста.

Боевики Виталий Блажко (позывной "Хват") и Станислав Узиков (позывной "Рихтер") уничтожены 8 мая.

Блажко-"Хват" в 2011 г. поучаствовал в создании Одесского центра организации "Патриот Украины", на базе которой весной 2014 г. был создан националистический полк "Азов"*. Узиков-"Рихтер" присоединился к нацбату на Майдане.

Ликвидация нацистов — это логическое завершение преступной эпопеи бандеровцев с "Азовстали".

Комбат Александр Ходаковский (батальон "Восток") ранее отметил, что, судя по плачевным их репортажам, положение на "Азовстали" печальное. Итог предрешён, романтической смерти не будет, а будет одна большая братская могила под грудой лома и бетона, подытожил донбассец.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.