EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

В Мариуполе на "Азовстали" убиты два одесских националиста — "Хват" и "Рихтер"

Силовые структуры

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" ликвидированы два одесских нациста.

В Мариуполе на "Азовстали" убиты два одесских националиста — "Хват" и "Рихтер"

Боевики Виталий Блажко (позывной "Хват") и Станислав Узиков (позывной "Рихтер") уничтожены 8 мая.

Блажко-"Хват" в 2011 г. поучаствовал в создании Одесского центра организации "Патриот Украины", на базе которой весной 2014 г. был создан националистический полк "Азов"*. Узиков-"Рихтер" присоединился к нацбату на Майдане.

Ликвидация нацистов — это логическое завершение преступной эпопеи бандеровцев с "Азовстали".

Комбат Александр Ходаковский (батальон "Восток") ранее отметил, что, судя по плачевным их репортажам, положение на "Азовстали" печальное. Итог предрешён, романтической смерти не будет, а будет одна большая братская могила под грудой лома и бетона, подытожил донбассец.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Два контрактника из Карелии погибли на Донбассе
Слова Верещук позволяют сделать выводы о потерях среди бойцов ВСУ в Мариуполе
Новосибирец отобрал телефон у пенсионерки в День Победы
Политолог Михайлов: в СВО на Украине вот-вот наступит перелом
Посол РФ в Польше сравнил нападение на себя с событиями в Буче
Путин назначил сразу пять "временных" губернаторов
Сладков: "Дождемся ли мы сдачи в плен тех, кто обороняет "Азовсталь"?"
Зеленский лично отдал ВСУ приказ реализовать план по захвату Змеиного до 9 мая
В Киеве умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Руденко: Удары по Донецку со стороны ВСУ становятся всё жёстче и циничнее
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Любовь Степушова Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ Любовь Степушова Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Последние материалы
Сладков: "Дождемся ли мы сдачи в плен тех, кто обороняет "Азовсталь"?"
Зеленский лично отдал ВСУ приказ реализовать план по захвату Змеиного до 9 мая
В Киеве умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Руденко: Удары по Донецку со стороны ВСУ становятся всё жёстче и циничнее
Минобороны РФ: попытки Киева захватить остров Змеиный были бессмысленными
Байден в очередной раз обвинил Путина в росте цен на бензин и продукты в США
Мгновенная смерть: Спецназ ДНР ПТУРом уничтожает "Краз" полный ВСУшников
Глава ВМС НАТО: альянс не оставит надолго Чёрное море без своего флота
Баширов назвал возможной подготовку Польши к нападению на Белоруссию
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников