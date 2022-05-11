США начали поставку Киеву российских Ми-17, закупленных для Афганистана

США начинают поставки второй партии вертолётов российского производства Ми-17 Украине, сообщили в Пентагоне. Согласно информации, суда ранее были закуплены для отправки в Афганистан.

Ранее Украина уже получила от американских военных пять таких вертолётов, новый транш предполагает ещё 11 машин. Первый, предположительно, Ми-17 пересёк границу Незалежной ещё вчера, 10 мая.

"Из этих дополнительных 11 Ми-17 первый отправляется сегодня", — сообщили представители Пентагона на брифинге с журналистами.

В совокупности в распоряжении украинской стороны окажутся 16 вертолётов российского производства. Согласно информации, именно такая партия была закуплена для отправки в Афганистан.