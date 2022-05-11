ВС РФ ликвидировали опорный пункт теробороны Украины в Сумской области

Российские войска нанесли удар с воздуха по военному объекту в Сумской области. Именно там располагались отряды территориальной обороны, боевики которых принимали активное участие в обстрелах приграничных российских территорий в Брянской и Курской областях.

Опорный пункт находился в Шосткинском районе на территории посёлка городского типа Воронеж. Удар был нанесён с воздуха.

Военные корреспонденты отмечают, что в местах боевые действий потери украинской стороны резко возросли, поскольку ранее Киев отправил резервистов из третьей и четвёртой волн мобилизации.