В Телеграм-канале "Неофициальный Безсонов Z" появились видеокадры удара, который был нанёсен по полевому штабу украинских военных с помощью управляемой ракеты противотанкового комплекса.
Накануне спецназ армии Донецкой Народной Республики отследил расположение штаба одного из артиллерийских подразделений ВСУ на Донецком направлении. После произведённой атаки из штаба выбежали два полураздетых украинца.
"После того, как выбегающие из штаба выжившие украинцы оказались голыми, стало ясно, чем их артиллеристы занимаются на совещаниях. Теперь мировое сообщество будет обвинять нашу сторону, что мы массово убиваем представителей ЛГБТ", — отметили в Телеграм-канале.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.