Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полураздетых боевиков ВСУ

В Телеграм-канале "Неофициальный Безсонов Z" появились видеокадры удара, который был нанёсен по полевому штабу украинских военных с помощью управляемой ракеты противотанкового комплекса.

Накануне спецназ армии Донецкой Народной Республики отследил расположение штаба одного из артиллерийских подразделений ВСУ на Донецком направлении. После произведённой атаки из штаба выбежали два полураздетых украинца.