Генштаб ВСУ: возникли проблемы с радиосвязью под Николаевом из-за систем РЭБ

В очередной сводке украинского генерального штаба не сообщается о "контрнаступательных действиях" ВСУ. Однако отмечается, что в районе Николаева российские войска подавляют каналы радиосвязи, применяя системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Теперь довольно сложно контролировать перемещение отрядов территориальной обороны, националистических батальонов и украинских войск.