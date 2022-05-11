В очередной сводке украинского генерального штаба не сообщается о "контрнаступательных действиях" ВСУ. Однако отмечается, что в районе Николаева российские войска подавляют каналы радиосвязи, применяя системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Теперь довольно сложно контролировать перемещение отрядов территориальной обороны, националистических батальонов и украинских войск.
"Одновременно с этим противник продолжает осуществление обстрелов позиций защитников и защитниц Украины", — отмечается в сводке Генштаба.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".